Ibrahimovic svela | “Con il Napoli era fatta | ma poi De Laurentiis cacciò Ancelotti”

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Zlatan, attaccante del Milan, ha rilasciato una lunga intervista sul ‘Corriere della Sera’ dove hato un clamoroso retroscena di mercato. Il bomber svedese, infatti, ha dichiarato che era tutto fatto per il suo trasferimento alma poivenne esonerato e la trattativa saltò. “Maradona è un mito. Vedendo un documentario su di lui avevo deciso di andare al, per fare come Diego: vincere lo scudetto – dichiara l’attaccante – Ero stanco dell’America. Pensavo di smettere. Raiola mi disse: sei matto, tu devi tornare in Italia. Con ilera; ma poi De. Allora chiesi a Mino: qual è la squadra ...

racconta che era vicino a un altro club della Serie A prima di firmare per fare ritorno al Milan. Sicuramente il rientro di Zlatana Milanello nel gennaio 2020 è stato molto importante per la squadra di Stefano Pioli. La sua presenza ha aiutato un gruppo di giovani giocatori a crescere anche seguendo il suo esempio e ...La trattativa traed il Napoli era praticamente conclusa, se ne parlava da settimane, poi saltò tutto. Al Corriere della Sera l'attaccante svedeseil retroscena di mercato, che era ...A poche ore dall'uscita del suo libro (Adrenalina), Ibrahimovic ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui ha svelato anche un curioso retroscena di mercato: "... ero stanco dell’Americ ...GENOA – Cambi pronti nel Genoa per la sfida contro il Milan in programma questa sera. Sheva pensa a diverse novità di formazione, come svela Il Secolo XIX: a destra Ghiglione p ...