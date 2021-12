Greta Beccaglia torna in diretta tv dopo le molestie subite da parte di alcuni tifosi: le sue parole (Di mercoledì 1 dicembre 2021) dopo i fatti avvenuti lo scorso sabato sera allo stadio Castellani di Empoli, Greta Beccaglia è tornata in diretta a Toscana Tv. La giornalista è stata vittima di molestie fisiche e verbali da parte di alcuni tifosi, che nelle ultime ore sono stati identificati. Ieri sera si è occupata della telecronaca del post partita fra Fiorentina e Sampdoria, parlando in diretta dallo stadio Franchi. Greta Beccaglia torna in diretta dopo aver subito molestie “Siamo contentissimi noi di Toscana Tv di rivederla là dove siamo abituati a vederla”, così ieri sera il conduttore del canale sportivo ha introdotto il collegamento ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 1 dicembre 2021)i fatti avvenuti lo scorso sabato sera allo stadio Castellani di Empoli,ta ina Toscana Tv. La giornalista è stata vittima difisiche e verbali dadi, che nelle ultime ore sono stati identificati. Ieri sera si è occupata della telecronaca del post partita fra Fiorentina e Sampdoria, parlando indallo stadio Franchi.inaver subito“Siamo contentissimi noi di Toscana Tv di rivederla là dove siamo abituati a vederla”, così ieri sera il conduttore del canale sportivo ha introdotto il collegamento ...

Agenzia_Ansa : Daspo di 3 anni per il tifoso che ha molestato la giornalista Greta Beccaglia durante una diretta tv dall'esterno d… - ilpost : Il tifoso che aveva molestato in diretta la giornalista Greta Beccaglia è stato identificato ed è indagato per viol… - valigiablu : Il tifoso fiorentino, la pacca sul sedere alla giornalista sportiva e la differenza fra molestie e violenza sessual… - BAC4RDl : RT @_pinzillacchera: Impariamo a dare il nome giusto a ciò che ha subito Greta Beccaglia. È stata VIOLENZA SESSUALE ex art 609bis cp pura e… - elvira_e_noi : RT @cremino01: “Chiedo scusa a Greta (Beccaglia), capitemi ho una figlia” Nel senso che molesti anche quella? O che tua figlia ti ha chies… -