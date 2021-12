(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Roma, 1 dic (Adnkronos) – “Abbiamo chiesto adifino alla fine della legislatura per non mettere in pericolo tutto ciò che di buono è stato iniziato e cheessere portato fino alla fine”. Lo halasciando palazzo Chigi la senatrice Julia, che stamattina ha incontrato il premier con il gruppo delle Autonomie per fare il punto sulla manovra. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Governo: Unterberger (Aut), 'detto a Draghi che deve rimanere, ha sorriso ma non ha detto sì'...

Nel mezzo ci sono le altre proposte a firma di Renate Gebhard, di Julia, di Laura ... A tal proposito la ministra Bonetti aveva commentato che ilsi sarebbe impegnato per trovare una ...... uno del Pd (Antonio Misiani), 3 del gruppo Autonomie (tra cui la capogruppo Julia) e 9 ... Tuttavia, comprendiamo e condividiamo le giuste ragioni rigoriste delche avrebbe voluto ...Roma, 1 dic "Abbiamo chiesto a Draghi di rimanere fino alla fine della legislatura per non mettere in pericolo tutto ciò che di buono è stato iniziato e che dev ...Passi per i peones, passi per un leader di partito come Matteo Salvini, ma una ministra che vota contro il governo di cui fa parte è una circostanza singolare quando non anomala. In tempi “normali”, q ...