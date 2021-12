Follia Canada: i voti dei bianchi contano meno (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La Follia di oggi arriva dal Canada di Justin Trudeau (confermato al governo nonostante le sue foto in black face… ma evidente il razzismo conta solo contro uno che non è di sinistra). Il sindacato degli insegnanti della provincia dell’Ontario (65 mila iscritti), ha avuto una bella trovata. Avete presente quel sistema dove ciascuno individuo è in grado di esprimere un voto secondo le proprie opinioni? Un voto, una testa? Una volta si chiamava democrazia, ora lo chiamano “sistema per perpetuare il suprematismo bianco”. Per cui, il sindacato ha deciso di porre rimedio a questa storica ingiustizia. D’ora in poi, nella votazioni interne i voti dei bianchi varranno di meno. voti ponderati, quindi, a seconda del colore della pelle del votante. Ci hanno fatto pure un video e una serie di ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ladi oggi arriva daldi Justin Trudeau (confermato al governo nonostante le sue foto in black face… ma evidente il razzismo conta solo contro uno che non è di sinistra). Il sindacato degli insegnanti della provincia dell’Ontario (65 mila iscritti), ha avuto una bella trovata. Avete presente quel sistema dove ciascuno individuo è in grado di esprimere un voto secondo le proprie opinioni? Un voto, una testa? Una volta si chiamava democrazia, ora lo chiamano “sistema per perpetuare il suprematismo bianco”. Per cui, il sindacato ha deciso di porre rimedio a questa storica ingiustizia. D’ora in poi, nella votazioni interne ideivarranno diponderati, quindi, a seconda del colore della pelle del votante. Ci hanno fatto pure un video e una serie di ...

Advertising

JohSogos : RT @NicolaPorro: ?? Leggete a che livello stiamo arrivando, cose da non credere?? - ForzaGiorgia2 : RT @NicolaPorro: ?? Leggete a che livello stiamo arrivando, cose da non credere?? - Mauronick : RT @NicolaPorro: ?? Leggete a che livello stiamo arrivando, cose da non credere?? - marcoranieri72 : RT @NicolaPorro: ?? Leggete a che livello stiamo arrivando, cose da non credere?? - buronjek : RT @NicolaPorro: ?? Leggete a che livello stiamo arrivando, cose da non credere?? -

Ultime Notizie dalla rete : Follia Canada Thomas Imbach, un regista che non teme la mascolinità AMERICHE : Argentina, Brasile, Canada, Messico e Stati Uniti. ASIA : Filippine, Giappone, Hong Kong,... in un precipitare nella follia indotta dall'amore assai più convincente che in Lenz . Per finire, ...

Appello: Unità per il Partito Comunista in Italia ...è segnato più che mai da tensioni e pericoli di guerra provenienti dalla 'lucida follia' ... al potere nordamericano e alla NATO, l'intera Unione Europea, la Gran Bretagna, il Canada e il Giappone, ...

La follia di vietare le parole "Natale" e "Maria": anche il Vaticano perde la pazienza con l'Europa Il Secolo d'Italia AMERICHE : Argentina, Brasile,, Messico e Stati Uniti. ASIA : Filippine, Giappone, Hong Kong,... in un precipitare nellaindotta dall'amore assai più convincente che in Lenz . Per finire, ......è segnato più che mai da tensioni e pericoli di guerra provenienti dalla 'lucida' ... al potere nordamericano e alla NATO, l'intera Unione Europea, la Gran Bretagna, ile il Giappone, ...