“C’è un soffio di vita soltanto” | la resistenza di Lucy Salani | donna trans 96enne

Leggi su robadadonne

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il disgusto che le provoca il ricordo del primo “approccio” del prete pedofilo è lo stesso, identico, di quello per i cadaveri (e non) gettati nei forni di Dachau; l’aver subito entrambi, la violenza sessuale e il campo di concentramento, le hanno fatto perdere la fede in Dio:, protagonista del documentario C’è undi, è unadi 96 anni, sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti, che si fa così testimone dei mali del mondo, oltre che dell’inferno della storia recente. E alla luce delle sue esperienze, delle sue sofferenze, della speranza che regala l’esempio della sua, quell’applauso al Senato del 27 ottobre 2021, che ha rimandato in commissione il DDL Zan (affossandolo, almeno durante questa ...