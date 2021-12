Calciomercato Serie A LIVE | l’Arsenal vuole Vlahovic Inter | occhi su Maggiore

Advertising

SerieBNewsCom : ?? Può volare in #SerieA il bomber del futuro: superate le big d'Italia - sportli26181512 : Marotta, il 'player trading' e le nuove strategie Inter: Marotta, il 'player trading' e le nuove strategie Inter L'… - NotiziarioC : L'Aquila, in arrivo un grande colpo di mercato dalla Serie D - Gazzetta_it : Marotta, il 'player trading' e le nuove strategie #Inter - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, #Ramirez può tornare in #SerieA. Ecco dove #samp -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie

Calciomercato.com

Il croato dell' Atalanta , autore di una tripletta ieri nella vittoria contro il Venezia, è il centrocampista che segna di più nei top campionati europei, precedendo un altro calciatore dellaA:...Con la rete di San Siro Berardi è arrivato a 7 gol e 4 assist dopo 14 giornate diA, curiosamente una routine ormai per lui, se non addirittura una 'regola' : stessi numeri della stagione 2020/...Turno infrasettimanale in serie B: il Como alle 20.30 affronta in trasferta il Cittadella nella 15ª giornata e punta al successo dopo la sconfitta a Monza e il pareggio contro il Parma. Si allunga la ...SERIE A - Cosa ha rappresentato il ragazzo venuto dall'est per i tifosi rossoneri? Difficile quantificarlo, ci proviamo fornendovi cinque motivi per cui non pot ...