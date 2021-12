ASCOLTI NOVEMBRE 2021: RAI1 LEADER IN NETTA CRESCITA, SEGUE CANALE 5, IN CALO LE ALTRE RETI (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Gli ASCOLTI di NOVEMBRE 2021 nelle 24 ore e in prima serata delle prime sette emittenti italiane: Rai, Mediaset e La7. RAI1 si conferma la rete più vista e cresce rispetto a NOVEMBRE 2020. In prima serata, la fascia più prestigiosa e redditizia in assoluto, la CRESCITA è addirittura superiore ai 2 punti percentuali e con un distacco su CANALE 5 di quasi 5 punti. In CALO quasi tutte le ALTRE RETI. 24 ORE Nel mese di NOVEMBRE 2021 la rete più seguita è RAI1. Nelle 24 ore l’ammiraglia della Tv di Stato registra uno share medio del 17,61%, in CRESCITA dello 0,77% rispetto a NOVEMBRE 2020. Rai2 invece ottiene il 4,33% medio, in ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Glidinelle 24 ore e in prima serata delle prime sette emittenti italiane: Rai, Mediaset e La7.si conferma la rete più vista e cresce rispetto a2020. In prima serata, la fascia più prestigiosa e redditizia in assoluto, laè addirittura superiore ai 2 punti percentuali e con un distacco su5 di quasi 5 punti. Inquasi tutte le. 24 ORE Nel mese dila rete più seguita è. Nelle 24 ore l’ammiraglia della Tv di Stato registra uno share medio del 17,61%, indello 0,77% rispetto a2020. Rai2 invece ottiene il 4,33% medio, in ...

