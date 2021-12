Agenzia del farmaco: via libera ai vaccini per bambini 5-11 anni. Due dosi Pfizer (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Via libera anche dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha dato il suo benestare alla vaccinazione anti-Covid per la fascia pediatrica dei bambini tra 5 e 11 anni. La vaccinazione avverrà con due dosi del vaccino Pfizer, in formulazione specifica e un terzo del dosaggio, a tre settimane di distanza. Si suggerisce l'adozione di percorsi vaccinali, quando possibile, adeguati all'età L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Viaanche dall'italiana del(Aifa) ha dato il suo benestare alla vaccinazione anti-Covid per la fascia pediatrica deitra 5 e 11. La vaccinazione avverrà con duedel vaccino, in formulazione specifica e un terzo del dosaggio, a tre settimane di distanza. Si suggerisce l'adozione di percorsi vaccinali, quando possibile, adeguati all'età L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : 'E' tempo di discutere sull'obbligo vaccinale'. Lo dice Ursula von der Leyen nella conferenza stampa sull'emergenza… - Agenzia_Ansa : Dopo essere finito in terapia subintensiva per complicanze legate al Covid, si ricrede e dice 'sì' al vaccino anche… - Agenzia_Ansa : L'Oms avverte tutti i Paesi del mondo che il 'mix tossico' di una bassa copertura vaccinale e di poche persone test… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: I dati disponibili 'dimostrano un elevato livello di efficacia e non si evidenziano al momento segnali di allerta in term… - FrancoScarsell2 : L’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco dice sì alla vaccinazione anticovid per la fascia pediatrica dei bambini tra… -