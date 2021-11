Variante Omicron Italia, De Luca: “Ormai è diffusa” (Di martedì 30 novembre 2021) “Ormai la Variante Omicron è pienamente diffusa”. E’ quanto ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, commentando i nuovi 5 casi di positività alla Variante Omicron del Covid-19 emersi dal tracciamento del ‘paziente zero’, professionista casertano rientrato dal Madagascar. “Nessuna angoscia – aggiunge De Luca – ma grandissima prudenza, altrimenti si chiude tutto. Ormai l’onda del contagio è pienamente partita, quindi davvero non abbiamo neanche un minuto da perdere”. “Ormai ci siamo, sto rivedendo il film di due anni fa quando trovammo il primo paziente positivo in un comune del Cilento e sembrava fosse un caso isolato” aggiunge. “In Campania l’obbligo della mascherina lo abbiamo da sempre, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 novembre 2021) “laè pienamente”. E’ quanto ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De, commentando i nuovi 5 casi di positività alladel Covid-19 emersi dal tracciamento del ‘paziente zero’, professionista casertano rientrato dal Madagascar. “Nessuna angoscia – aggiunge De– ma grandissima prudenza, altrimenti si chiude tutto.l’onda del contagio è pienamente partita, quindi davvero non abbiamo neanche un minuto da perdere”. “ci siamo, sto rivedendo il film di due anni fa quando trovammo il primo paziente positivo in un comune del Cilento e sembrava fosse un caso isolato” aggiunge. “In Campania l’obbligo della mascherina lo abbiamo da sempre, ...

Advertising

borghi_claudio : E intanto facciamo l'ennesima interrogazione su Locatelli che pare sapere tutto sulla variante omicron (terminando… - RobertoBurioni : Non c'è NESSUN dato affidabile (alle 10.15 del 30 novembre 2021, per evitare che qualcuno tagli e incolli tra quatt… - borghi_claudio : Poi abbiamo anche questo simpatico mentitore. La variante è PIÙ RAPIDA quindi vaccini ai bambini. Ma che schifo. M… - arquer12 : RT @fratotolo2: Questi sono i sintomi della variante #Omicron. Altre 5 dosi di vaccino in un’unica soluzione? - Armandoann4 : @Corriere Maria Rita Gismondo ' La pandemia del terrore ' ???????????? #lariachetira #lariachetirala7 #VariantOmicron… -