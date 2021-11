Variante Omicron, BioNTech e Moderna «divisi» sul grado di copertura dei vaccini (Di martedì 30 novembre 2021) Secondo il ceo di Moderna serviranno presto nuovi vaccini, mentre per la fondatrice di BioNTech è improbabile che il nuovo virus buchi la protezione attuale Leggi su ilsole24ore (Di martedì 30 novembre 2021) Secondo il ceo diserviranno presto nuovi, mentre per la fondatrice diè improbabile che il nuovo virus buchi la protezione attuale

Advertising

borghi_claudio : E intanto facciamo l'ennesima interrogazione su Locatelli che pare sapere tutto sulla variante omicron (terminando… - RobertoBurioni : Non c'è NESSUN dato affidabile (alle 10.15 del 30 novembre 2021, per evitare che qualcuno tagli e incolli tra quatt… - borghi_claudio : Poi abbiamo anche questo simpatico mentitore. La variante è PIÙ RAPIDA quindi vaccini ai bambini. Ma che schifo. M… - Rooob1 : che poi mi chiedo: se, relativamente alla variante #Omicron, dai la colpa ai media italiani di catastrofismo quando… - ernluccar : RT @biif: @RobyGiotto @silvamarilli E allora perché in Inghilterra ha no anticipato la terza dose a 3 mesi dopo la seconda per proteggere d… -