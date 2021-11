Sindacati: “A lavoratori piattaforme digitali stessi diritti di dipendenti” (Di martedì 30 novembre 2021) Una lettera aperta indirizzata alla Commissione europea che l’8 dicembre presenterà l’attesa direttiva sul miglioramento delle condizioni dei lavoratori sulle piattaforme digitali: a scriverla in previsione del dibattito politico che si accenderà su un dossier caldissimo in molti Paesi, è il sindacato europeo, la Ces, che rivendica in sostanza la parità di diritti tra chi lavora per una piattaforma digitale e quanto previsto per i lavoratori dipendenti passando da una regolamentazione della gestione dell’algoritmo e da una sua maggiore trasparenza. E a questo affiancano la richiesta che le piattaforme digitali siano tenute a rispettare le stesse regole di qualsiasi altra società “offline” in situazioni transfrontaliere, sia che si tratti di ... Leggi su fmag (Di martedì 30 novembre 2021) Una lettera aperta indirizzata alla Commissione europea che l’8 dicembre presenterà l’attesa direttiva sul miglioramento delle condizioni deisulle: a scriverla in previsione del dibattito politico che si accenderà su un dossier caldissimo in molti Paesi, è il sindacato europeo, la Ces, che rivendica in sostanza la parità ditra chi lavora per una piattaforma digitale e quanto previsto per ipassando da una regolamentazione della gestione dell’algoritmo e da una sua maggiore trasparenza. E a questo affiancano la richiesta che lesiano tenute a rispettare le stesse regole di qualsiasi altra società “offline” in situazioni transfrontaliere, sia che si tratti di ...

