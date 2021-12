La Fiorentina si riscatta subito | battuta la Samp 3-1

(Di martedì 30 novembre 2021) AGI - Lal'amaro ko con l'Empoli, ribaltando ladoria per 3-1. Dopo il vantaggio iniziale di Gabbiadini, ci pensano Callejon, Vlahovic e Sottil a regalare un prezioso successo alla squadra di Italiano, che si porta momentaneamente a -1 dal quinto posto occupato dalla Roma. Reduci da due vittorie di fila, tornano invece a perdere i blucerchiati di D'Aversa. L'equilibrio al Franchi lo rompono gli ospiti al quarto d'ora di gioco, grazie alla girata perfetta di testa di Gabbiadini su cross del solito Candreva. La Viola non ci sta e una decina di minuti più tardi rispondepareggiando con Callejon, che s'inserisce sul cross di Sottil mettendo dentro l'1-1 da pochi passi. Superata la mezz'ora la squadra di Italiano ribalta tutto con Vlahovic, servito alla grande da ...

La Fiorentina si riscatta subito dopo la sconfitta nel derby contro l'Empoli superando per tre ad uno la Sampdoria. Alla rete iniziale di Gabbiadini hanno risposto Callejon, Vlahovic e Sottil.