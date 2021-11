F-35 non decolla e precipita in mare – Video (Di martedì 30 novembre 2021) Il decollo non riesce e l’F-35 precipita in mare. I vertici della Royal Navy britannica sono alla furiosa ricerca del marinaio che ha fatto circolare online il Video dell’F-35 B precipitato in mare durante la fase di decollo dalla portaerei Queen Elizabeth. Il filmato della durata di 16 secondi, che documenta l’incidente risalente al 17 novembre, è stato postato su Twitter e poi rilanciato dai media. Il Video sembra essere stato copiato con uno smartphone, riprendendo da un monitor interno le immagini delle telecamere di sicurezza della portaerei. Si tratta di una grave violazione delle norme di sicurezza, soprattutto dopo che l’incidente aveva scatenato una affannosa ricerca del relitto da parte della Marina britannica, per il timore che l’aereo – e le sue tecnologie segrete – ... Leggi su italiasera (Di martedì 30 novembre 2021) Il decollo non riesce e l’F-35in. I vertici della Royal Navy britannica sono alla furiosa ricerca del marinaio che ha fatto circolare online ildell’F-35 Bto indurante la fase di decollo dalla portaerei Queen Elizabeth. Il filmato della durata di 16 secondi, che documenta l’incidente risalente al 17 novembre, è stato postato su Twitter e poi rilanciato dai media. Ilsembra essere stato copiato con uno smartphone, riprendendo da un monitor interno le immagini delle telecamere di sicurezza della portaerei. Si tratta di una grave violazione delle norme di sicurezza, soprattutto dopo che l’incidente aveva scatenato una affannosa ricerca del relitto da parte della Marina britannica, per il timore che l’aereo – e le sue tecnologie segrete – ...

Advertising

lifestyleblogit : F-35 non decolla e precipita in mare - Video - - QdSit : Il decollo non riesce e l'F-35 precipita in mare. I vertici della Royal Navy britannica sono alla furiosa ricerca d… - fisco24_info : F-35 non decolla e precipita in mare - Video: Le immagini diffuse sui social mandano in tilt la marina britannica… - italiaserait : F-35 non decolla e precipita in mare – Video - Fabiusfax : @AlbertoBagnai Rimbalza ma non decolla. -

Ultime Notizie dalla rete : non decolla F - 35 non decolla e precipita in mare Il pilota è riuscito ad espellersi dall'abitacolo dell'aereo, prima che questo precipitasse dal ponte di decollo e non ha subito danni. Nel filmato si vede il suo paracadute volteggiare nell'aria.

Autonomia, il Veneto corteggia il sud Italia: A voi i soldi in pi ... ad esempio perch decolla l'economia e il Pil aumenta, una parte di quell'extra gettito noi ... Un modo per ribadire, non solo con i propositi ma con moneta sonante, che il Veneto non intende realizzare ...

F-35 non decolla e precipita in mare - Video Adnkronos Ecco come è precipitato l’F-35 britannico. Video Il video trapelato mostra il momento in cui l'F-35 britannico si schianta durante il decollo della portaerei HMS Queen Elizabeth ...

F-35 non decolla e precipita in mare – Video Il decollo non riesce e l’F-35 precipita in mare. I vertici della Royal Navy britannica sono alla furiosa ricerca del marinaio che ha fatto circolare online il video dell’F-35 B precipitato in mare du ...

Il pilota è riuscito ad espellersi dall'abitacolo dell'aereo, prima che questo precipitasse dal ponte di decollo eha subito danni. Nel filmato si vede il suo paracadute volteggiare nell'aria.... ad esempio perchl'economia e il Pil aumenta, una parte di quell'extra gettito noi ... Un modo per ribadire,solo con i propositi ma con moneta sonante, che il Venetointende realizzare ...Il video trapelato mostra il momento in cui l'F-35 britannico si schianta durante il decollo della portaerei HMS Queen Elizabeth ...Il decollo non riesce e l’F-35 precipita in mare. I vertici della Royal Navy britannica sono alla furiosa ricerca del marinaio che ha fatto circolare online il video dell’F-35 B precipitato in mare du ...