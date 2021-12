Caserta: “Dobbiamo migliorare ma vedo una crescita continua, la strada è giusta” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiVicenza – Le parole di Fabio Caserta al termine della gara di Serie B che ha visto il Benevento giocare sul campo del Vicenza. L’allenatore calabrese ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Romeo Menti” per affrontare la formazione di Cristian Brocchi. Questi i temi affrontati dal tecnico della Strega dopo la sfida con i veneti. Gestione – Qualcosina abbiamo sbagliato, poi al primo errore abbiamo preso gol e dopo ci sono stati dieci minuti di sofferenza. Ci sono anche aspetti positivi, come il fatto di non aver mai mollato fino alla fine. Credo che, tolti dieci, quindici minuti, abbiamo fatto una grande gara, costruendo e non dando segnali di timori. Continuo a vedere quello che voglio dalla mia squadra e per questo sono molto contento. Passo indietro – Dipende da tante cose. Abbiamo giocato dopo pochi giorni, poi va ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiVicenza – Le parole di Fabioal termine della gara di Serie B che ha visto il Benevento giocare sul campo del Vicenza. L’allenatore calabrese ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Romeo Menti” per affrontare la formazione di Cristian Brocchi. Questi i temi affrontati dal tecnico della Strega dopo la sfida con i veneti. Gestione – Qualcosina abbiamo sbagliato, poi al primo errore abbiamo preso gol e dopo ci sono stati dieci minuti di sofferenza. Ci sono anche aspetti positivi, come il fatto di non aver mai mollato fino alla fine. Credo che, tolti dieci, quindici minuti, abbiamo fatto una grande gara, costruendo e non dando segnali di timori. Continuo a vedere quello che voglio dalla mia squadra e per questo sono molto contento. Passo indietro – Dipende da tante cose. Abbiamo giocato dopo pochi giorni, poi va ...

