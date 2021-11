Calciomercato Inter | le big spagnole su Alvarez | nerazzurri avvisati

(Di martedì 30 novembre 2021) L’monitora sul mercato Julianma deve fare attenzione alla concorrenza delle big del calcio spagnolo L’sta continuando a seguire la pistadel River Plate. Nei giorni scorsi Baccin è volato in Argentina per seguirlo da vicino e provare ad affondare il colpo decisivo, ma c’è da fare attenzione alla folta concorrenza. Sul talento classe 2000, come riferito da Sport, sarebbero finite anche le big: Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid. L’attaccante ha una clausola di 20 milioni di euro e qualcuno potrebbe esercitarla. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Alessandro Pistone, storico ex di Inter, Venezia e anche Newcastle, ha spiegato in diretta Twitch con Calciomercato.com le motivazioni che hanno spinto il fondo Pif ad acquistare il Newcastle dopo aver considerato l'acquisto di Milan. Si può sempre migliorare e nessuno pensa che l'Inter come Calhanoglu siano ormai due auto che viaggiano con il pilota automatico, ma la strada sembra essere quella giusta. L'Inter sta crescendo ma il... Luca, sempre più orgoglioso del suo Alessio: "Mai lo avrei immaginato dove è ora. All'inizio gli dissi: 'Vuoi fare il precario per tutta la vita?'"