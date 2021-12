Belotti, l’esito degli esami: l’infortunio è preoccupante, i tempi di recupero (Di martedì 30 novembre 2021) Arrivano pessime notizie in casa Torino sull’infortunio dell’attaccante Belotti, il calciatore sarà costretto a fermarsi di nuovo e per un lungo periodo di tempo. La conferma è arrivata direttamente dal club attraverso un comunicato ufficiale. “Nuovi esami strumentali per Andrea Belotti. Il quadro ecografico ha confermato i rilievi di risonanza evidenziando una lesione di 2° grado al bicipite femorale destro. Il calciatore inizierà immediatamente le terapie e verrà rivalutato nelle prossime settimane. Gli accertamenti svolti su Koffi Djidji hanno evidenziato una lesione di 1° grado all’adduttore lungo destro. Per quanto concerne Ricardo Rodriguez, infine, dopo i controlli odierni il calciatore potrà cominciare la fase di riatletizzazione in previsione del suo rientro in gruppo”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 30 novembre 2021) Arrivano pessime notizie in casa Torino suldell’attaccante, il calciatore sarà costretto a fermarsi di nuovo e per un lungo periodo di tempo. La conferma è arrivata direttamente dal club attraverso un comunicato ufficiale. “Nuovistrumentali per Andrea. Il quadro ecografico ha confermato i rilievi di risonanza evidenziando una lesione di 2° grado al bicipite femorale destro. Il calciatore inizierà immediatamente le terapie e verrà rivalutato nelle prossime settimane. Gli accertamenti svolti su Koffi Djidji hanno evidenziato una lesione di 1° grado all’adduttore lungo destro. Per quanto concerne Ricardo Rodriguez, infine, dopo i controlli odierni il calciatore potrà cominciare la fase di riatletizzazione in previsione del suo rientro in gruppo”. L'articolo CalcioWeb.

