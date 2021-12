Barba: “Reazione di grande carattere, dispiace per i gol incassati” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiVicenza – Federico Barba è stato il match winner di Vicenza Benevento. Sua l’incornata che ha deciso la sfida al 94? riportando il Benevento avanti dopo la rimonta dal sapore di beffa ad opera dei padroni di casa. Le parole del difensore ai microfoni di Ottochannel: Analisi – “Per certi aspetti non usciamo soddisfatti dal campo perché farsi rimontare due gol è una cosa che non deve accadere. Voglio dire però anche che non era una partita semplice, loro sono una squadra in salute e ci stava anche soffrire, ma la nostra Reazione è ciò che ci deve rimanere e che dobbiamo portare a casa”. Gol incassati – “Da difensore resta l’amaro in bocca per i due gol presi, ma meno male che l’abbiamo rimessa a posto dando un gran segnale. Il Vicenza è una squadra dalle idee chiare, non possiamo pretendere di vincere tutte ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiVicenza – Federicoè stato il match winner di Vicenza Benevento. Sua l’incornata che ha deciso la sfida al 94? riportando il Benevento avanti dopo la rimonta dal sapore di beffa ad opera dei padroni di casa. Le parole del difensore ai microfoni di Ottochannel: Analisi – “Per certi aspetti non usciamo soddisfatti dal campo perché farsi rimontare due gol è una cosa che non deve accadere. Voglio dire però anche che non era una partita semplice, loro sono una squadra in salute e ci stava anche soffrire, ma la nostraè ciò che ci deve rimanere e che dobbiamo portare a casa”. Gol– “Da difensore resta l’amaro in bocca per i due gol presi, ma meno male che l’abbiamo rimessa a posto dando un gran segnale. Il Vicenza è una squadra dalle idee chiare, non possiamo pretendere di vincere tutte ...

