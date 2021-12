Il prime time compatto contro “l’anti-scienza” (Di lunedì 22 novembre 2021) I Tg dal 15 al 19 novembre – L’avanzare della quarta ondata continua a dominare il prime time delle edizioni dei Tg, e raccoglie in settimana ben 27 aperture. Con l’aumento allarmante dei contagi, che anche in Italia raggiungono la quota dei 10 mila giornalieri, l’informazione si concentra sugli scenari delle diverse Regioni e sulla campagna vaccinale, nella speranza che il Paese non debba passare un altro Natale blindato. Altissimi per tutti gli appelli del Presidente Sergio Mattarella, che, venerdì, invita ad ingaggiar battaglia contro “l’anti-scienza” dei no vax. Spazi anche alla voce dei Governatori e degli esperti, con Tg5 che venerdì intervista il Direttore dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia. Attenzione del prime time per le chiusure in Austria e ... Leggi su leurispes (Di lunedì 22 novembre 2021) I Tg dal 15 al 19 novembre – L’avanzare della quarta ondata continua a dominare ildelle edizioni dei Tg, e raccoglie in settimana ben 27 aperture. Con l’aumento allarmante dei contagi, che anche in Italia raggiungono la quota dei 10 mila giornalieri, l’informazione si concentra sugli scenari delle diverse Regioni e sulla campagna vaccinale, nella speranza che il Paese non debba passare un altro Natale blindato. Altissimi per tutti gli appelli del Presidente Sergio Mattarella, che, venerdì, invita ad ingaggiar battaglia” dei no vax. Spazi anche alla voce dei Governatori e degli esperti, con Tg5 che venerdì intervista il Direttore dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia. Attenzione delper le chiusure in Austria e ...

Advertising

acmilan : 38 points in 16 games, when was the last time we managed a better start to the season? Find out in today's stats ??… - diberlino : RT @carotelevip: Uà – Uomo di varie età di Claudio Baglioni. Riportare la qualità nel prime time di Canale 5: l’è dura. #Uà - fedes_06 : @La7tv io ho il gp da vaccinato pronto per la terza dose... ma tutto questo godimento nel mostrarlo non lo provo pr… - JCFichi : RT @acmilan: 38 points in 16 games, when was the last time we managed a better start to the season? Find out in today's stats ??https://t.co… - Lodamarco1 : RT @SportandoIT: NBA Live | Quattro partite in programma, Cavs-Jazz in prime time italiano -