(Di mercoledì 20 ottobre 2021)DEL 19 OTTOBREORE 09.05 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON IL RACCORDO DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE TROVIAMO DELLE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ATLEZZA DI-FIUMICINO, PROSEGUENDO TROVIAMO DELLE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILIAN E L’A24.TERAMO E TRA CASSSIA E BOCCEA, MENTRE IN INTENRA TROVIAMO DELLE CODE TRA CASSIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA TIBURTINA E TRA PRENESTINA E TUSCOLANA SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE IL TRAFFICO RISULTA INCOLONNATO TRA TOGLAITTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE, MERNTRE IN SENSO OPPOSTO VI SONO DELLE CODE TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO TRAFFICO FORTEMENTE RALLENTATO SULLA...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2021 ore 09:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2021 ore 08:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2021 ore 08:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2021 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2021 ore 20:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma

RomaDailyNews

... stanziate risorse per il Giubileo die per le Olimpiadi di Milano - Cortina. Investimenti ...e stanziate risorse aggiuntive per gli enti locali per asili nido e per la manutenzione della......Fondo di Sviluppo e Coesione per il periodo 2022 - 2030 e stanziate risorse per il Giubileo di... per garantire i livelli essenziali a regime per asili nido e per la manutenzione della...