Vantea SMART | ottenuti finanziamenti per 10 milioni a sostegno di M&A

(Teleborsa) – Vantea SMART, società quotata da gennaio 2021 su AIM Italia e attiva nel campo dell'Information Technology, si è assicurata finanziamenti per complessivi 10 milioni di euro, da destinare alle operazioni di fusioni e acquisizioni (M&A). Inoltre, affidamenti di breve termine di pari importo saranno destinati al sostegno della crescita organica. "Abbiamo sempre avuto un bassissimo livello di indebitamento bancario, nonostante l'elevato rating dell'azienda. Con la quotazione all'AIM e l'ambizioso programma di crescita, abbiamo deciso di affiancare alla raccolta ottenuta in fase di IPO una raccolta di tipo ordinario – ha commentato Simone Veglioni, CEO di Vantea SMART – I tassi conseguiti riflettono l'elevata considerazione di cui gode l'azienda presso il ...

