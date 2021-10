Una vita anticipazioni: Felipe uscirà dal coma prima che Laura completi l’opera? (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Siete pronti per scoprire se alla fine Laura troverà il modo di uccidere Felipe in ospedale ? Ve ne parliamo nelle anticipazioni di Una vita che ci rivelano la trama della puntata di domani 21 ottobre 2021. Velasco ha paura di essere scoperto e ordina a Laura di agire il prima possibile. Sa che Genoveva potrebbe avere dei dubbi e vuole mettere fine a questa storia il prima possibile. Ma in ospedale gli occhi di tutti sono puntati su Laura. Anche Lolita che è andata a trovare Felipe non riesce a capire perchè la domestica, che ha denunciato Felipe per abusi, continui a stare nella sua stanza. E proprio mentre Laura sta cercando di compiere l’omicidio perfetto, Lolita entra e la interrompe ma non capisce ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Siete pronti per scoprire se alla finetroverà il modo di ucciderein ospedale ? Ve ne parliamo nelledi Unache ci rivelano la trama della puntata di domani 21 ottobre 2021. Velasco ha paura di essere scoperto e ordina adi agire ilpossibile. Sa che Genoveva potrebbe avere dei dubbi e vuole mettere fine a questa storia ilpossibile. Ma in ospedale gli occhi di tutti sono puntati su. Anche Lolita che è andata a trovarenon riesce a capire perchè la domestica, che ha denunciatoper abusi, continui a stare nella sua stanza. E proprio mentresta cercando di compiere l’omicidio perfetto, Lolita entra e la interrompe ma non capisce ...

