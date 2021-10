**Ue: Draghi, '5% in più export Italia, contrastare protezionismo'** (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - Il Consiglio europeo in agenda domani e venerdì a Bruxelles "discuterà anche di commercio internazionale: dall'inizio di quest'anno abbiamo assistito a una ripresa robusta degli scambi tra Paesi. E' un'ottima notizia, visto il peso delle esportazioni nella nostra economia. In Italia, i valori dei beni esportati nel secondo trimestre di quest'anno erano del 5% piùalti che nello stesso periodo di due anni fa, prima della pandemia". Lo dice il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo in Aula al Senato in vista dell'appuntamento europeo alle porte. "Questa crescita è stata però ostacolata da colli di bottiglia nell'approvvigionamento di materiale e interruzioni nelle catene di fornitura - rimarca il premier -. La difficoltà nel reperire materie prime e componenti, unita a rallentamenti nei processi di trasporto e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - Il Consiglio europeo in agenda domani e venerdì a Bruxelles "discuterà anche di commercio internazionale: dall'inizio di quest'anno abbiamo assistito a una ripresa robusta degli scambi tra Paesi. E' un'ottima notizia, visto il peso delle esportazioni nella nostra economia. In, i valori dei beni esportati nel secondo trimestre di quest'anno erano del 5% piùalti che nello stesso periodo di due anni fa, prima della pandemia". Lo dice il presidente del Consiglio, Mario, intervenendo in Aula al Senato in vista dell'appuntamento europeo alle porte. "Questa crescita è stata però ostacolata da colli di bottiglia nell'approvvigionamento di materiale e interruzioni nelle catene di fornitura - rimarca il premier -. La difficoltà nel reperire materie prime e componenti, unita a rallentamenti nei processi di trasporto e ...

