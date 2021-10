Udine promossa sui servizi per gli anziani dal 94% degli utenti

Leggi su udine20

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Assistenza domiciliare. Consegna dei pasti a domicilio. Supporto psicologico. Trasporto presso strutture sanitarie per persone impossibilitate a muoversi in autonomia. Assistenza nell’effettuazione di commissioni quotidiane. Attività di sostegno specifiche in risposta ai disagi provocati dalla pandemia. Supporto per chi viene dimesso da alcuni reparti ospedalieri. Fornitura di personale dedicato per chi dovesse trovarsi senza assistenza. È ampio il ventaglio disociali offerto dal Comune di. E, soprattutto, l’offerta è molto gradita dall’utenza. Un sondaggio recente dimostra che, per quanto attiene al Sad, ovveroo di Assistenza Domiciliare, su 360 questionari restituiti dai cittadini, il 73% del campione considerato ha giudicato “molto positivo” lo standard qualitativo delo erogato, ...