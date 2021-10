Travolge e uccide un 37enne sull’Anagnina, il pirata della strada: ‘Non pensavo di aver investito qualcuno’ (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Era la notte tra venerdì e sabato scorso, con precisione le 00:30, quando Angelo Michael Kafui è stato travolto e ucciso da una smart, in via Anagnina, che non si è fermata per prestare soccorso. Nella notte di ieri, però, inaspettatamente alla Caserma dei Carabinieri di Roma Prenestina un romano dell’85 si è presentato per costituirsi come autore dell’omicidio. Leggi anche: Travolge e uccide un 37enne, poi si dà alla fuga perdendo pezzi di auto: è caccia al pirata della strada L’omicidio stradale in via Anagnina: la dinamica Michael Kafui stava raggiungendo un parcheggio, con i suoi fratelli, dove aveva appuntamento con degli amici. Il giovane 37enne, però, quando ha attraversato via Anagnina, all’altezza del civico 80, è stato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Era la notte tra venerdì e sabato scorso, con precisione le 00:30, quando Angelo Michael Kafui è stato travolto e ucciso da una smart, in via Anagnina, che non si è fermata per prestare soccorso. Nella notte di ieri, però, inaspettatamente alla Caserma dei Carabinieri di Roma Prenestina un romano dell’85 si è presentato per costituirsi come autore dell’omicidio. Leggi anche:un, poi si dà alla fuga perdendo pezzi di auto: è caccia alL’omicidiole in via Anagnina: la dinamica Michael Kafui stava raggiungendo un parcheggio, con i suoi fratelli, dove aveva appuntamento con degli amici. Il giovane, però, quando ha attrsato via Anagnina, all’altezza del civico 80, è stato ...

