Studentessa muore ad Amsterdam stroncata da un aneurisma (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Una Studentessa italiana, Veronica Zanon, è morta a 19 anni, stroncata da un aneurisma. La giovane, originaria di Mestre , è stata trovata a terra agonizzante nel suo appartamento di Amsterdam dove ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Unaitaliana, Veronica Zanon, è morta a 19 anni,da un. La giovane, originaria di Mestre , è stata trovata a terra agonizzante nel suo appartamento didove ...

anityavava : RT @Lorenzo83805510: #MaloreImprovviso. #Veronica muore a 19 anni per #aneurisma cerebrale. - Lorenzo83805510 : #MaloreImprovviso. #Veronica muore a 19 anni per #aneurisma cerebrale. - infoitinterno : Studentessa di 19 anni muore ad Amsterdam. «Sento freddo» - veneziatoday : Studentessa 19enne di Mestre muore ad Amsterdam per un aneurisma - corriereveneto : Studentessa di 19 anni muore ad Amsterdam. «Sento freddo» -