Sottovariante Delta (più contagiosa) è in Italia, scoperti i primi 9 casi. Cos'è e perché è pericolosa (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La nuova Sottovariante , conosciuta come variante AY.4.2 e indicata con la sigla B.1.617.2.4.2 è presente anche in Italia. Ad oggi sono solo 9 i casi identificati in un periodo stimato fra settembre e ... Leggi su leggo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La nuova, conosciuta come variante AY.4.2 e indicata con la sigla B.1.617.2.4.2 è presente anche in. Ad oggi sono solo 9 iidentificati in un periodo stimato fra settembre e ...

Advertising

Gazzettino : Sottovariante Delta (più contagiosa) è in Italia, scoperti i primi 9 casi. Cos'è e perché è pericolosa - Antonel36628575 : @laikatornaacasa sta nuotando nell'Atlantico dopo essere partita dalla Colombia. In compenso in Marocco parlano di… - SalvatoreMaior3 : RT @ilmessaggeroit: Nuova sottovariante Delta (più contagiosa) è in Italia, scoperti i primi 9 casi: «Un rischio per le persone non vaccina… - mon_y : RT @ilmessaggeroit: Nuova sottovariante Delta (più contagiosa) è in Italia, scoperti i primi 9 casi: «Un rischio per le persone non vaccina… - adrianobusolin : RT @aAnnanka: parlano di sottovariante delta.......basta????!! -