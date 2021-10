Simeone, Klopp e la mancata stretta di mano: il botta e risposta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ieri sera è andata in scena Atletico Madrid-Liverpool, gara valida per la terza giornata della fase ai gironi di Champions League. L’incontro è stato vinto dai Reds per 3-2, ma quello che più sta facendo discutere è la mancata stretta di mano a fine partita tra il Cholo Simeone e Jurgen Klopp. Ecco il botta e risposta tramite il quale i due protagonisti hanno commentato la vicenda: Klopp: “Non c’è nulla tra di noi, non abbiamo nemmeno parlato durante la partita. È un tipo emotivo, non credo sia una sorpresa per nessuno e lo sono anche io. Ma siamo stati più o meno calmi in ogni situazione, in quella che stasera è stata una gara molto intensa”. Simeone: “Non m’interessa quello che pensano di me. Io rimango della mia idea su quello che ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ieri sera è andata in scena Atletico Madrid-Liverpool, gara valida per la terza giornata della fase ai gironi di Champions League. L’incontro è stato vinto dai Reds per 3-2, ma quello che più sta facendo discutere è ladia fine partita tra il Choloe Jurgen. Ecco iltramite il quale i due protagonisti hanno commentato la vicenda:: “Non c’è nulla tra di noi, non abbiamo nemmeno parlato durante la partita. È un tipo emotivo, non credo sia una sorpresa per nessuno e lo sono anche io. Ma siamo stati più o meno calmi in ogni situazione, in quella che stasera è stata una gara molto intensa”.: “Non m’interessa quello che pensano di me. Io rimango della mia idea su quello che ...

