Scala, Sala: "Contiamo su fondi Pnrr per progetto nuovi laboratori" (Di mercoledì 20 ottobre 2021) "Contiamo molto sul fatto che questo sia un progetto finanziabile e che verrà finanziato. Abbiamo avuto dei contatti con il governo, abbiamo una buona certezza che verrà finanziato, se non dovesse essere, una soluzione la troveremo". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della conferenza stampa in occasione della pubblicazione del Concorso internazionale per i nuovi laboratori del Teatro alla Scala. bla/pc/gtr su Il Corriere della Città.

