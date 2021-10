PSG | Marquinhos parla di Neymar | «Si senti incompreso«

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il difensore del PSGhato dello stato d’animo del compagno di squadra e connazionale, difensore del PSG e del Brasile, in una intervista a TNT Sports Brasil hato dello stato d’animo diche recentemente ha svelato di voler lasciare la Nazionale dopo il Mondiale di Qatar 2022.– «La gentemolto,si èto molto. Non sa come sarà dopo i Mondiali (2022), non sa se potrà sopportare di essere ad alto livello per altri quattro anni. È concentrato sulle gare adesso poi, se Dio vorrà, potrà giocare anche le gare future e il prossimo Mondiale. Io spero di essere con lui. Ora deve pensare alle partite ...