Primo vertice tra i capi del centrodestra | incontri settimanali per concordare linea comune

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ilsi è riunito oggi a Villa Grande, la residenza romana di Silvio Berlusconi, per fare il punto sul dopo - sconfitta alle amministrative. Sul tavolo il tema forte degli errori della ...

Advertising

gabbariele : Il primo vertice nazionale sull'export interamente online. Dal 25 al 29 ottobre 2021, iscrizione gratuita:… - dammidamangiare : RT @LaStampa: Meloni chiede un vertice: «Ora coesione». Lega e FI: «Vuole farci uscire dal governo» - restucciasalva : RT @LaStampa: Meloni chiede un vertice: «Ora coesione». Lega e FI: «Vuole farci uscire dal governo» - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Meloni chiede un vertice: «Ora coesione». Lega e FI: «Vuole farci uscire dal governo» - LaStampa : Meloni chiede un vertice: «Ora coesione». Lega e FI: «Vuole farci uscire dal governo» -

Ultime Notizie dalla rete : Primo vertice

Al termine delun comunicato congiunto sottolinea la compattezza della coalizione contro la legge elettorale proporzionale e in vista dell'elezione del prossimo Presidente della Repubblica.Al 19 arriva ilsquillo di marca ospite con Costantino. L'attaccante del Monterosi prova una conclusione daldell'area di rigore, la palla però si spegne fuori. Dopo 20 minuti, il ...Secondo quanto riferisce il Financial Times, la Commissione Ue ha rinviato ancora la sua scelta sul nucleare. Bruxelles deve decidere se l’atomo è meritevole di essere inserito tra le fonti a cui vann ...BASSANO - Flaminia Campi è la nuova delegata regionale veneta dell'Unione Veterani dello Sport per il quadrennio 2021/2024. Raccoglie il testimone dall'uscente Vincenzo ...