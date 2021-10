Pappalardo vuole arrestare Mattarella: il web va in tilt (VIDEO) (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Social scatenato per un VIDEO pubblicato da Pappalardo. Nel filmato viene lanciata l’Operazione Tuono per arrestare il Presidente Mattarella. Mattarella (Getty Images)Il leader dei gilet arancioni e dei Forconi Antonio Pappalardo ha annunciato ufficialmente l’Operazione Tuono. L’ex generale dei carabinieri, in un VIDEO in cui si vede con tre fedelissimi seguaci, promette di mandare a casa quelli che lui chiama “gli irregolari”. Un personaggio eccentrico, un classico capopopolo che fa leva sui disagi e sui malcontenti delle persone. Questo è l’ex presidente del COCER, oggi un convintissimo No-Vax e un detrattore in piena regole del Green Pass. Uno che non è ben visto nemmeno ai vertici delle istituzioni. Infatti, proprio recentemente è stato degradato ... Leggi su chenews (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Social scatenato per unpubblicato da. Nel filmato viene lanciata l’Operazione Tuono peril Presidente(Getty Images)Il leader dei gilet arancioni e dei Forconi Antonioha annunciato ufficialmente l’Operazione Tuono. L’ex generale dei carabinieri, in unin cui si vede con tre fedelissimi seguaci, promette di mandare a casa quelli che lui chiama “gli irregolari”. Un personaggio eccentrico, un classico capopopolo che fa leva sui disagi e sui malcontenti delle persone. Questo è l’ex presidente del COCER, oggi un convintissimo No-Vax e un detrattore in piena regole del Green Pass. Uno che non è ben visto nemmeno ai vertici delle istituzioni. Infatti, proprio recentemente è stato degradato ...

