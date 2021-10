Pandemie, nasce la Rete nazionale di Epidemic Intelligence: di cosa si tratta e come sarà operativa (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Per il futuro si delinea sempre di più l’importanza di saper identificare per tempo e monitorare quelle malattie che possono diventare un’emergenza sanitaria a livello globale. Per conseguire questi obiettivi, in Italia è appena diventata operativa la Rete di Epidemic Intelligence: di cosa si occupa e quali saranno i suoi compiti. Rete di Epidemic Intelligence: che cos’è e come combatterà le Pandemie La Rete di Epidemic Intelligence nazionale nasce a seguito del “Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale”, detto PanFlu, cioè un accordo che unisce Governo, Regioni ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Per il futuro si delinea sempre di più l’importanza di saper identificare per tempo e monitorare quelle malattie che possono diventare un’emergenza sanitaria a livello globale. Per conseguire questi obiettivi, in Italia è appena diventataladi: disi occupa e quali saranno i suoi compiti.di: che cos’è ecombatterà leLadia seguito del “Piano strategico-operativodi preparazione e risposta a una pandemia influenzale”, detto PanFlu, cioè un accordo che unisce Governo, Regioni ...

