M5S, domani Conte annuncerà i 5 vice (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Secondo quanto apprende l'Adnkronos, domani il presidente del M5S Giuseppe Conte annuncerà ai gruppi 5 Stelle, riuniti in assemblea dalle ore 19, i cinque vice che lo affiancheranno alla guida del Movimento 5 Stelle. Le figure 'in pole' per ora sarebbero Paola Taverna, Riccardo Ricciardi e Mario Turco. Tra i nomi circolati nei giorni scorsi anche quelli di Lucia Azzolina e Alessandra Todde.

