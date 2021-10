Lorella Boccia e Niccolò Presta genitori | è nata la piccola Luce Althea

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)sono finalmente diventati. Oggi, 20 Ottobre èla primogenita della coppia che hanno chiamato. Ad annunciarlo un post su Instagram del marito. L’ex ballerina di Amici, oggi conduttrice in carriera, è sposata dal 2019 con il figlio di Lucio, agente di molti personaggi del mondo dello spettacolo e marito di Paola Perego.si sono conosciuti nel 2016. Galeotto è stato il lavoro e più precisamente Ciao Darwin, il fortunato programma ideato e condotto da Paolo Bonolis. Quell’anno, diventata nota grazie ad Amici di Maria De Filippi, era nel corpo di ...

7princ_8 : Solo ieri i ragazzi di #Amici12 ricordavano la loro esperienza nella scuola, e oggi Lorella Boccia diventa mamma! M… - ParliamoDiNews : Amici, Lorella Boccia ha partorito: ecco il nome scelto per la sua bambina! #amici #lorella #boccia #partorito… - vogliadidrink : E dopo tipo 3 anni di gravidanza Lorella Boccia ha finalmente partorito ?? - sottonatotale : ma il nome della figlia di Lorella Boccia ?? - ptviper_ : Lorella Boccia è diventata mamma ed io sono troppo soft ???????? -

Con enorme gioiae Niccolò Presta hanno finalmente annunciato di essere diventati genitori: è nata la loro prima bambina. Dopo un'estate trascorsa sotto l'ombrellone con il pancione in bella mostra, ...(aggiornamento di jacopo d'antuono) LDA divide, Ermal Meta loperché... La Celentano non ...Cuccarini ha deciso di non farla esibire decidendo di prolungare questa situazione temporanea. ...Nelle scorse ore è nata la prima figlia di Lorella Boccia e Niccolò Presta, accolta proprio dal padre che ne ha dato notizia pubblicando sui social ...E’ giunta al termine la gravidanza dell’ex ballerina del talent show di Canale Cinque che ha da poco dato alla luce il suo primogenito nato dall’amore con il marito anche lui molto conosciuto. A feste ...