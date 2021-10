Le pagelle di Zenit - Juventus | De Sciglio e De Ligt migliori in campo

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Lamette in sicurezza la qualificazione al prossimo turno di Champions League. Una vittoria di misura, come capita spesso ultimamente alla squadra di Allegri, che è però molto preziosa per i ...

Ledi- Juventus SZCZESNY 6,5 - Reattivo su un tiro velenoso di Claudinho. Ormai ha ritrovato le sue certezze. Attento con la palla tra i piedi. DE SCIGLIO 7 - Dopo aver convinto con la ...... poteva rifiatare un turno, deve stringere i denti (39' st Ramsey sv ) Bernardeschi 5,5 : scivola in una posizione pericolosa, lonon ne approfitta. Ha la fiducia di Allegri, ma continuo ...Szczesny 6: Lo Zenit appare fin da subito abbastanza rinunciatario, dunque oggi non serve che Szczesny compia gli straordinari. Quando viene chiamato in causa comunque il portiere polacco ...Locatelli non sbaglia un appoggio e, soprattutto, tiene il linea il baricentro juventino. Prestazioni scialbe per Chiesa e Morata ...