Lazio | addestratore Olympia | “Sono di destra | il mio è saluto militare”

"Sono dispiaciuto per quello che è successo, in Spagna il gesto fascista si fa con il braccio teso in una linea retta. In Italia a quanto pare è anche così, dandosi una pacca sul petto. Io Sono una persona assolutamente di destra, del partito Vox in Spagna come pure tanti amici calciatori, ma non di idea fascista, non è proprio nella mia mentalità". Si giustifica così, all'Adnkronos, Juan Bernabé, lo storico addestratore dell'Aquila Olympia, simbolo della Lazio. Il 53enne spagnolo è infatti il protagonista di un video diventato virale in cui, al termine del match contro l'Inter di sabato scorso, alza più volte al cielo il braccio destro all'indirizzo dei tifosi che urlano 'Duce! Duce!'. "Sono un uomo che ha girato il mondo, che fa business in tutto ...

rtl1025 : ?? 'Il comportamento dell'addestratore dell'aquila Olimpia emblema della #Lazio non lascia spazio a dubbi. Si interv… - capuanogio : La #Lazio sospende con effetto immediato l’addestratore dell’aquila Olimpia ripreso in un video mente fa il saluto… - DanyRoss70 : RT @CucchiRiccardo: La @OfficialSSLazio sospende il rapporto con Juan Bernabè, l'addestratore dell'aquila Olimpia, sorpreso a fare il salut… - Bianca34874951 : RT @Agenzia_Ansa: Ebrei italiani: Via i fascisti dal calcio, la Lazio intervenga. L'addestratore dell'aquila Olimpia, emblema del club, fa… - ZzuCicciu : RT @Agenzia_Ansa: Ebrei italiani: Via i fascisti dal calcio, la Lazio intervenga. L'addestratore dell'aquila Olimpia, emblema del club, fa… -