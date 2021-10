“Kamikaze contro i politici” in chat no-vax: perquisito dalla Digos 45enne fiorentino (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’uomo era già noto alle forze dell’ordine; la denuncia è partita da uno dei membri della chat allarmato dai propositi del 45enne. “Servono Kamikaze qui che si fanno saltare insieme a uno di questi politici criminali corrotti”, la frase usata dall’uomo nella chat, che ha agitato alcuni componenti della chat, uno dei quali ha deciso… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’uomo era già noto alle forze dell’ordine; la denuncia è partita da uno dei membri dellaallarmato dai propositi del. “Servonoqui che si fanno saltare insieme a uno di questicriminali corrotti”, la frase usata dall’uomo nella, che ha agitato alcuni componenti della, uno dei quali ha deciso… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

