Jorginho | “Dispiaciuto per gli infortuni di Lukaku e Werner I rigori? E’ andata bene”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Jorginho Dispiaciuto

alfredopedulla.com

... lui era piùdi me. Siamo tra i pochi a cui non piace giocare alla Playstation. E ci piace parlare d'altro, portare lo sguardo lontano dal campo, in paesaggi grandi'. SU- 'Non ...Donnarumma incantatore di rigoristi, Bonucci - Chiellini muraglia azzurra,metronomo a ... grazie all'intervento tempestivo di Kjaer e alla bravura dei medici, non ci sarebbe...Jorginho Frello, centrocampista del Chelsea ... molto bene sia per me dal dischetto che per la squadra. Mi dispiace per Lukaku e Werner. Sono felice comunque per la vittoria, i tre punti sono i più ...Donnarumma capitano, per presenze e per sostegno dopo i fischi di San Siro. Chiesa sempre più leader in attacco. E Locatelli capace anche di fare il vice Jorginho. Sono alcune delle certezze con ...