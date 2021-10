Johnson Righeira | l’ex compagna Silvia | in carcere con lui

Leggi su ck12

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) La vita privata e il dramma dell’arresto del cantante , cosa successe. Torna ospite in televisione, intervistato da ‘Oggi è un altro giorno’, Stefano Righi, per tutti semplicemente, uno dei due, la band che ha conquistato l’Italia con brani che cantiamo ancora oggi e che raccontano delle scorribande di tanti giovani nei periodi estivi.con un’amica (Instagram)Il cantante di brani come “No tengo dinero”, “Vamos a la playa”, “L’estate sta finendo” e “Un giorno all’improvviso”, questo diventato anche un coro da stadio, come ricordato anche in un precedente articolo della nostra redazione, quasi 30 anni fa ha provato il dramma del, arrestato per spaccio di droga. LEGGI ANCHE –> Il dramma di...