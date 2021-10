Il Sun: “Higuain, ipotesi rescissione con l’Inter Miami. Gonzalo verso il ritiro” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Gonzalo Higuain verso il ritiro. Il fu centravanti del Napoli e della Juventus potrebbe rescindere il contratto che lo lega all’Inter Miami di David Beckham. E quindi smettere col calcio. L’ipotesi è lanciata dal Sun che non è un mostro di attendibilità, però potrebbe anche essere. Da tempo Higuain ha imboccato la parabola discendente della sua carriera. Un altro affare clamorosamente toppato dalla Juventus: 90 milioni per un calciatore che al massimo ha consentito di vincere un campionato. Il Sun scrive di problemi fisici e di una condizione atletica che considerata non all’altezza. Ha giocato anche col River Plate, Real Madrid, Milan e Chelsea. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 20 ottobre 2021)il. Il fu centravanti del Napoli e della Juventus potrebbe rescindere il contratto che lo lega aldi David Beckham. E quindi smettere col calcio. L’è lanciata dal Sun che non è un mostro di attendibilità, però potrebbe anche essere. Da tempoha imboccato la parabola discendente della sua carriera. Un altro affare clamorosamente toppato dalla Juventus: 90 milioni per un calciatore che al massimo ha consentito di vincere un campionato. Il Sun scrive di problemi fisici e di una condizione atletica che considerata non all’altezza. Ha giocato anche col River Plate, Real Madrid, Milan e Chelsea. L'articolo ilNapolista.

Advertising

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 The Sun – Higuain pensa al ritiro, può chiudere la carriera a soli 33 a… - sportli26181512 : '#Higuain-Inter Miami verso il divorzio: il Pipita pensa al ritiro': Come riportato da The Sun, l'ex attaccante di… - CalcioNapoli24 : - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Higuain si ritira dal calcio? Clamorosa indiscrezione The Sun -