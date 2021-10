Icardi Wanda Nara, altro messaggio dell’attaccante: «Grazie di fidarti ancora…» (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sui social, Mauro Icardi ha scritto un altro messaggio per la moglie Wanda Nara. Questa volta pare essere tornato il sereno Questa volta pare davvero che la pace sia stata fatta tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Sui social, l’attaccante del PSG ha postato una foto di coppia con la moglie con tanto di messaggio d’amore. messaggio D’AMORE – «Grazie amore mio per continuare a fidarti di questa bellissima famiglia, Grazie per essere il motore delle nostre vite. Ti amo. Quanto fa male ferire i tuoi cari. Guarisci solo quando hai il perdono di chi hai ferito». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ????? ?????? ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sui social, Mauroha scritto unper la moglie. Questa volta pare essere tornato il sereno Questa volta pare davvero che la pace sia stata fatta tra Mauro. Sui social, l’attaccante del PSG ha postato una foto di coppia con la moglie con tanto did’amore.D’AMORE – «amore mio per continuare adi questa bellissima famiglia,per essere il motore delle nostre vite. Ti amo. Quanto fa male ferire i tuoi cari. Guarisci solo quando hai il perdono di chi hai ferito». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ????? ?????? ...

