Green pass, tamponi in farmacia oltre l'orario di servizio e nei giorni di chiusura (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ottobre 2021 - Farmacie sotto stress per l'impennata di richiesta di tamponi. Il Commissario straordinario per l'emergenza Covid Francesco Figliuolo , sentito il Ministero della Salute, ha ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ottobre 2021 - Farmacie sotto stress per l'impennata di richiesta di. Il Commissario straordinario per l'emergenza Covid Francesco Figliuolo , sentito il Ministero della Salute, ha ...

Advertising

borghi_claudio : Com'era quella che il green pass è l'unico sistema per poter riaprire le piste? - ladyonorato : Green pass, Donato: 'Governo ha gettato la maschera, a Trieste repressione vergognosa' : - borghi_claudio : Ecco come temevo, nonostante gli sforzi di @mgmaglie il coro (sinistro) è unanime, ha vinto Draghi, hanno perso i s… - Pe_1801 : In Bulgaria da giovedì green pass dappertutto Tranne farmacie, supermercati e banche Pare che i bulgari, per l'80… - carloangeli : RT @valy_s: La senatrice Laura Granato è stata sospesa per 10gg perché si è presentata in #Senato senza #greenpass Questo orrore è anticost… -