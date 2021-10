Green pass negli alberghi: “Da noi nessuna richiesta a clienti o dipendenti” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “nessuna richiesta a clienti o dipendenti”. Il Green pass negli alberghi non è obbligatorio, mentre nella maggior parte del luoghi al chiuso lo è. Nell’ultimo decreto del Governo che prevede l’obbligo della certificazione verde nei luoghi di lavoro, sia pubblici che privati, non è inserito alcun riferimento agli hotel. Dove quindi sia per la clientela che il personale non c’è alcun divieto di accedere in caso di mancato possesso del passaporto verde. La conferma arriva anche da Federalberghi. Ma ci sono alcune eccezioni da evidenziare. Leggi anche: Scontri Roma, poliziotto infiltrato “verificava moto ondulatorio”: è polemica Green pass alberghi, le eccezioni Se l’hotel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “”. Ilnon è obbligatorio, mentre nella maggior parte del luoghi al chiuso lo è. Nell’ultimo decreto del Governo che prevede l’obbligo della certificazione verde nei luoghi di lavoro, sia pubblici che privati, non è inserito alcun riferimento agli hotel. Dove quindi sia per la clientela che il personale non c’è alcun divieto di accedere in caso di mancato possesso delaporto verde. La conferma arriva anche da Feder. Ma ci sono alcune eccezioni da evidenziare. Leggi anche: Scontri Roma, poliziotto infiltrato “verificava moto ondulatorio”: è polemica, le eccezioni Se l’hotel ...

borghi_claudio : Com'era quella che il green pass è l'unico sistema per poter riaprire le piste? - ladyonorato : Green pass, Donato: 'Governo ha gettato la maschera, a Trieste repressione vergognosa' : - borghi_claudio : Ecco come temevo, nonostante gli sforzi di @mgmaglie il coro (sinistro) è unanime, ha vinto Draghi, hanno perso i s… - egopor : RT @FmMosca: ITALIA I diritti umani negati. “NON SI NASCONDONO PIÙ, SI SENTONO ONNIPOTENTI” #NoGreenPass ???????? Green pass, Ricciardi: logo… - garzaroscott : RT @fattoquotidiano: Covid, il contagio vola nell’Est Europa con pochi vaccinati: picco di morti in Ucraina e Romania, la Bulgaria introduc… -