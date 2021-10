Frode fiscale internazionale e traffico droga | 14 arresti

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sono in corso da stamane glidi 14 persone, tra cui i fratelli Sebastiano e Giuseppe Pelle, della nota famiglia calabrese e che vivono in Germania, e il sequestro di oltre 13 milioni di euro ...

Advertising

GDF : #Frode fiscale internazionale nel settore del commercio di auto di lusso e traffico internazionale di #Stupefacenti… - LaMokaespresso : RT @lametino: Frode fiscale e traffico di droga: 14 arresti tra Italia e Germania, coinvolti fratelli calabresi - - TgrRai : RT @TgrRaiLombardia: Maxi operazione della Guardia di finanza di Milano con la polizia tedesca, 14 arresti. Aggiornamenti sul sito e nel @T… - qn_giorno : #Milano, frode fiscale con auto di lusso e traffico di droga: 13 milioni sequestrati e 14 arresti - lametino : Frode fiscale e traffico di droga: 14 arresti tra Italia e Germania, coinvolti fratelli calabresi - -

Ultime Notizie dalla rete : Frode fiscale

Le inchieste riguardano da un lato unainternazionale nel settore del commercio di auto di lusso e dall'altro un traffico di sostanze stupefacenti. I provvedimenti sono stati disposti ...Nei giorni scorsi la Cassazione ha reso definitiva la sua condanna per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, associazione a delinquere,e tentata concussione, ...Milano - Quattordici persone sono state arrestate e 13 milioni di euro sono stati sequestrati. Questo il bilancio dell'operazione della Guardia di finanza di Milano all'esito di un'indagine su un grup ...Milano - Sono in corso da questa mattina gli arresti di 14 persone, tra cui i fratelli Sebastiano e Giuseppe Pelle, della nota famiglia calabrese e che vivono in Germania, e il sequestro di oltre 13 m ...