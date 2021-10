Fede e ragione: così monsignor Fisichella prosegue idealmente l’opera di Wojtyla (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “La Fede e la ragione sono come le due ali con le quali lo spirito umano s’innalza verso la contemplazione della verità. È Dio ad aver posto nel cuore dell’uomo il desiderio di conoscere la verità e, in definitiva, di conoscere lui perché, conoscendolo e amandolo, possa giungere anche alla piena verità su se stesso”. Quando, il 14 settembre 1998, san Giovanni Paolo II firmò la penultima delle sue 14 encicliche, Fides et ratio, le parole del Papa polacco aprirono spazi di dialogo fino a quel momento inaccessibili. Quel documento magisteriale, di cui l’allora cardinale prefetto della Congregazione per la dottrina della Fede, Joseph Ratzinger, conosceva benissimo la genesi, fece, infatti, breccia negli areopaghi di coloro che si definivano lontani dal ristretto mondo ecclesiale. Karol Wojtyla apriva una strada che il suo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Lae lasono come le due ali con le quali lo spirito umano s’innalza verso la contemplazione della verità. È Dio ad aver posto nel cuore dell’uomo il desiderio di conoscere la verità e, in definitiva, di conoscere lui perché, conoscendolo e amandolo, possa giungere anche alla piena verità su se stesso”. Quando, il 14 settembre 1998, san Giovanni Paolo II firmò la penultima delle sue 14 encicliche, Fides et ratio, le parole del Papa polacco aprirono spazi di dialogo fino a quel momento inaccessibili. Quel documento magisteriale, di cui l’allora cardinale prefetto della Congregazione per la dottrina della, Joseph Ratzinger, conosceva benissimo la genesi, fece, infatti, breccia negli areopaghi di coloro che si definivano lontani dal ristretto mondo ecclesiale. Karolapriva una strada che il suo ...

