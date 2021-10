Due auto a fuoco nel piazzale di un supermercato: scoppia il panico tra i clienti (Di mercoledì 20 ottobre 2021) auto in fiamme e panico ieri pomeriggio nel Salento a Muro Leccese, nel piazzale del supermercato Conad: due auto sono andate in fiamme nel parcheggio, una della proprietaria del market, l'altra del ... Leggi su leggo (Di mercoledì 20 ottobre 2021)in fiamme eieri pomeriggio nel Salento a Muro Leccese, neldelConad: duesono andate in fiamme nel parcheggio, una della proprietaria del market, l'altra del ...

Advertising

_Carabinieri_ : Due uomini avevano bussato a casa di un’anziana spacciandosi per tecnici dell’acqua, ma sono stati scoperti dai… - hoverall : Guardate i casi della vita. La mia ex si è messa proprio con quell'amico di cui non dovevo preoccuparmi. Ed ero pa… - Gazzettino : Aggressione alla fiera di Arsego. Parcheggiano l'auto in zona vietata, lui glielo dice e viene pestato selvaggiamen… - Nerone_Nerone : @GiuseppeConteIT Avete detto anche ' due mandati ' , ' via le auto blu alla casta ' , ' mai con il PD di Bibbiano… - brindisilibera : New post (Ostuni (Br).A fuoco due auto nel parcheggio dell' hotel Città Bianca Resort.E' dolo) has been published o… -