Donna scomparsa a Capriano di Briosco | ricerche sospese per la notte

Advertising

RCMistralProCiv : #NEWS [20/10/2021-20:30] #Ravenna #PersonaScomparsa OTTIME NOTIZIE!?? Dopo due giorni questo pomeriggio, una squadr… - ReggioPress : Ritrovata viva la donna scomparsa a Ravenna - ReggioPress : Ritrovata viva la donna scomparsa a Ravenna - Carlino_Ravenna : Donna scomparsa a Ravenna, ritrovata viva la 78enne di Marzeno Renza Bini - Carlino_Ravenna : Donna scomparsa a Ravenna, ricerche a Marzeno -

Ultime Notizie dalla rete : Donna scomparsa

Bimbain Australia, la ricostruzione delladi Cleo Smith Per quanto riguarda la ... Laha, poi, raccontato di aver visto Cleo per l'ultima volta intorno alle ore 01:30 di notte,...Le attività della locale Stazione Carabinieri, inizialmente tese alla sola ricerca della giovanea seguito di una prima segnalazione dieffettuata nella serata del 15 ottobre u.s. dal ...In relazione al caso di Cleo Smith, la bimba scomparsa in Australia, sono emersi alcuni importanti particolari sulle indagini condotte dalla polizia.Renza Bini detta «Vienna», 78 anni, era in una siepe a qualche centinaio di metri da casa. La cercavano soccorritori da tutta la Romagna settentrionale ...