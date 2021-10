Cisco: 500 borse di studio per diventare dei veri “Cyber-Defender” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Adnkronos) - Milano, 20 ottobre 2021 - Da oggi diventare un difensore della sicurezza informatica è possibile: basta partecipare alla quarta edizione di “ Ai vincitori verrà offerta la possibilità di accedere gratuitamente a corsi di formazionespecifici, di partecipare a webinar con professionisti Cybersecurity italiani e stranieri di Cisco, nonché di prendere parte a laboratori pratici realizzati in collaborazione con le Academy Cisco su tutto il territorio nazionale. Ma soprattutto di entrare in contatto con leaziende del settore digitale. La “Cybersecurity Scholarship” rappresenta quindi una grandissima opportunità, alla luce delle aperture professionali che sta offrendo questo settore: secondo le stime di uno studio di Wyser (Gi Group) si parla addirittura di una richiesta di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Adnkronos) - Milano, 20 ottobre 2021 - Da oggiun difensore della sicurezza informatica è possibile: basta partecipare alla quarta edizione di “ Ai vincitori verrà offerta la possibilità di accedere gratuitamente a corsi di formazionespecifici, di partecipare a webinar con professionistisecurity italiani e stranieri di, nonché di prendere parte a laboratori pratici realizzati in collaborazione con le Academysu tutto il territorio nazionale. Ma soprattutto di entrare in contatto con leaziende del settore digitale. La “security Scholarship” rappresenta quindi una grandissima opportunità, alla luce delle aperture professionali che sta offrendo questo settore: secondo le stime di unodi Wyser (Gi Group) si parla addirittura di una richiesta di ...

Advertising

cybersec_feeds : RT @hacker_journal: #Cisco offre 500 #borsedistudio , al via la quarta edizione di #Cybersecurity #Scholarship - CyberSecHub0 : RT @CorriereUniv: Al via la quarta edizione di “Cybersecurity Scholarship”, iniziativa con cui @CiscoItalia mette a disposizione 500 borse… - CyberSecHub0 : RT @hacker_journal: #Cisco offre 500 #borsedistudio , al via la quarta edizione di #Cybersecurity #Scholarship - CorriereUniv : Al via la quarta edizione di “Cybersecurity Scholarship”, iniziativa con cui @CiscoItalia mette a disposizione 500… - s4msecurity : RT @hacker_journal: #Cisco offre 500 #borsedistudio , al via la quarta edizione di #Cybersecurity #Scholarship -