Champions | Tardelli | ' Vittoria convincente dell' Inter | ora serve successo in trasferta'

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) "Mi è piaciuta l'ieri sera, ha giocato un buon calcio e ottenuto unasullo Sheriff. Erano tre punti fondamentali, come lo saranno quelli in palio al ritorno tra tre ...

Ultime Notizie dalla rete : Champions Tardelli

Adnkronos

Roma, 20 ott. - "Mi è piaciuta l'Inter ieri sera, ha giocato un buon calcio e ottenuto una vittoria convincente sullo Sheriff. Erano tre punti fondamentali, come lo saranno quelli in palio al ritorno tra tre settimane", commenta così all'Adnkronos l'ex campione del mondo dell'Inter Marco Tardelli il successo dei nerazzurri per 3 - 1 sullo Sheriff Tiraspol che rilancia i ragazzi di Inzaghi verso la qualificazione agli ottavi di Champions League.