Calenda alle prese con i caprici dei neo-eletti | “Non vi sbagliate | nessun appoggio a Gualtieri”

Lo aveva detto a caldo e oggi ci ritorna con un tweet. Carlo Calenda vuole tenersi le mani libere in Campidoglio. "Ricordo a tutti gli eletti della lista @CalendaSindaco che abbiamo preso l'impegno, ripeto l'impegno, con gli elettori di rimanere all'opposizione. Costruttiva ma ferma. E la parola data agli elettori da queste parti vale più di quella eventualmente data al proprio partito". Lo scrive Calenda su twitter postando un articolo da titolo eloquente "La lista Calenda si divide su Gualtieri. Italia Viva: 'appoggio e dialogo'. Azione: 'Opposizione". Il cinguettìo tradisce qualche mal di pancia interno. Calenda avverte gli eletti riottosi: noi all'opposizione L'europarlamentare, dopo l'ottima performance della sua lista,

